غرفة السياحة: حقوق المعتمرين محفوظة دون زيادة حال ترحيل الرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

أكد علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، أن حقوق المواطنين الحاجزين لرحلات العمرة "محفوظة بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة أي أعباء مالية أخرى، حال ترحيل مواعيد الرحلات"، موضحا أن تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمـر مؤقت على أن يعود العمل قريبا.

ودعا المانسترلي، لمصراوي، اليوم السبت، المواطنين إلى ضرورة التأني والانتظار لحين إيضاح الأمور بشكل كامل من قبل الجانب السعودي، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأعرب عن دهشته من سرعة الحديث حول مطالبة الشركات السياحية برجوع الأموال إلى المعتمرين في ظل المباحثات الجارية حاليا بين الجانبين المصري والسعودي، قائلا: أين أموال المعتمر هل هي مع الشركة أم مع شركات الطيران، أم في السعودية؟.

وتستمر غرفة شركات السياحة، اليوم في اجتماعاتها لبحث أخر المستجدات حول قرار المملكة العربية السعودية، بتعليق إصدار تأشيرات العمرة وإيقاف الرحلات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.

وكان أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، أكد أن الجانب المصري يجري مفاوضات حالية مع الجانب السعودي بخصوص تعليق تأشيرات العمرة وإيقاف الرحلات، مشيرا إلى أن الحديث عن خسائر للشركات المصرية أمر سابق لأوانه، ولم تقدر حتى الآن وذلك انتظارا لموقف الجانب السعودي، مؤكدا أن حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف نهائيا.

وكانت غرفة شركات السياحة، شكلت غرفة عمليات من أعضاء مجلس الغرفة، وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

وناشدت الغرفة، جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالي للعمرة، سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.

وأعلنت الممكلة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.​