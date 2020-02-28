انخفاض 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب – أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن طقس السبت، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمقدار 4 درجات مئوية.

وأضاف "شاهين" لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم تتراوح بين 25 : 26 درجة مئوية نهارا، ليسود طقس من بارد إلى شديد البرودة ليلا على كافة انحاء الجمهورية.

وأوضح أنه من المقرر أن تعود درجات الحرارة غدا السبت إلى معدلاتها الطبيعة مرة أخرى، وتصل درجة الحرارة على القاهرة ما بين 20 : 21 درجة مئوية بانخفاض 4 درجات مئوية، موضحا أنه يستمر الطقس البارد مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ولفت إلى نشاط الرياح على شمال البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مطالبا بارتداء الملابس الشتوية خلال التواجد خارج المنزل في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، ومتابعة النشرة الجوية.