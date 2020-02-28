تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى باكستان (صور وفيديو)

على حافة الموت.. مصراوي يحاور أول عربي يخرج من عزل كورونا بالصين (صور)

كتب - محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، أجرى خلالها عددًا من اللقاءات المهمة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

كما أجرى الفريق أول محمد زكي جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، تناولت التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

عقب ذلك، التقى القائد العام بالفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستاني. تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في العديد من المجالات.

كما التقى الفريق أول محمد زكى بالسيدة زبيدة جلال خان وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية، وبحثا الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في مجالات التصنيع والإنتاج الحربي وتبادل الخبرات بين البلدين.

والتقى القائد العام بعمر خان رئيس الوزراء لجمهورية باكستان الإسلامية، وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم وزير الدفاع لقاءاته بمقابلة عارف علوى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وتناول اللقاء العلاقات المصرية - الباكستانية الراسخة ومدى توافق وجهات النظر تجاه العديد من القضايا.

كما نقل لرئيس باكستان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات القوية من الشراكة والتعاون مع دولة باكستان، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والباكستانية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبة، أشاد عارف علوى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وباكستان، مضيفاً أنه يتطلع إلى استمرار الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية وكبار رجال الدولة بجمهورية باكستان الإسلامية .