رئيس اتحاد الغرف السياحية: نعيش عصرًا غير مسبوق برعاية السيسي

كتب– يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي يشهد حالة من الدعم الحكومي الحقيقي وقرارات طال انتظارها لعقود تحققت في أسابيع قليلة لتنهي الكثير من المشاكل التي واجهت القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، بمشاركة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصحبة عدد من كبار مسئولي الوزارة، وذلك لإقرار الموازنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الوصيف، أن مشاركة الوزير بالإجماع ينهي قطيعة سنوات كثيرة غاب عنها الحضور الوزاري لعمومية الاتحاد، مضيفًا أن هذا الحضور يعكس مدى التعاون الكبير حاليًا بين الاتحاد والقطاع الخاص بأكمله وبين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أن هذا الدعم والتعاون جرى بتعليمات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصًا على تسهيل عمل القطاع وتحقيق نمو سياحي غير مسبوق، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للاتحاد قررت إرسال برقية شكر إلى الرئيس لدعمه الكبير للقطاع.

وأعرب الوصيف، عن سعادته بتلك الجمعية للحضور المكثف وغير المسبوق بها خاصة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات كافة الغرف السياحية، مشددًا على أن حالة التعاون والتنسيق الحالي بين الوزارة والاتحاد والغرف وصلت لمستوى غير مسبوق برعاية الرئيس السيسي وتفهم وزير السياحة لأهمية تلك العلاقة، متابعًا: "غالبية القرارات التي تهم القطاع تصدر بالتنسيق والتباحث بين الجانبين تحقيقًا للصالح العام".