أول تعليق من وزير الأوقاف على قرار السعودية بوقف تأشيرات العمرة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار السعودية المؤقت بتعليق منح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن قرار تعليق رحلات العمرة له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، على أن يخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر البلاد من كل داء أو بلاء.

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