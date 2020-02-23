​السبت المقبل.. الأوقاف تنظم دورات تدريبية في الحاسب الآلي للأئمة والإداريين

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم وزارة الأوقاف السبت المقبل، دورات تدريبية في الحاسب الآلي للأئمة والإداريين للعمل على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بالوزارة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن أسماء المشاركين في الدورة هي المجموعة ال(16) المرشحة لدورة الحاسب الآلي (السوشيال ميديا والتسوق الرقمي) بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت أن المشاركين تم اختيارهم من المديريات المختلفة والديوان العام للوزارة وهم: أيمن محمد أحمد من مديرية أوقاف الفيوم، وليد محمد طه بحيري، محمد ربيع علي علي، محمد بركات دردير، محمد أبوسليمان محمد، عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز، أسامة أحمد محمد أحمد، حسام صبح سليمان، السيد خلف سليمان، حسين أحمد عبدالهادي، جمال عبدالعزيز عثمان، وخالد عطيه عبدالعال من الديوان العام للوزارة، ومحمود سليمان محمد، محمد عطا كامل عثمان، رفاعي نصر عبدالوهاب، ومحمد حمدي سيد من مديرية بني سويف، ومحمد أحمد محمد، وعوض عوده سلامة من الإسماعيلية، ومحمد سهوان محمد من القليوبية، والسيد محمد أحمد من بورسعيد.

كما تنظم الوزارة الدورة التأهيلية الـ(17)، دورة الحاسب الآلي (new Icdl)، للعمل على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في إطار استمرار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين في الدورة هم كل من: أمال محمد فؤاد، إيمان حنفي، نجلاء فتحي، ثريا محمد نور الدين، شيماء فوزي سيد، هند أحمد الشاذلي، أمل عدلي محمد علي، منى حلمي محمود جبر، منى فوزي محمد الشريف، رشا عثمان عبدالحميد، نرمين محمود أحمد، إيمان السيد المصري، سماح جميل حنفي، إيمان رجب أبا يزيد، غادة حسن محمد، الشيماء محمد عبده عبده، أمينة راغب مصيلحي، ابتسام علي، إسراء أحمد عبده، وشرين حامد حسنين من الديوان العام للوزارة.

وأشارت إلى أن أعمال الدورة التدريبية سوف تكون كل أيام الأسبوع عدا الجمعة من الساعة 4 عصرا وحتى الـ9 مساء، ويبلغ عدد ساعات الدورة 96 ساعة تدريبية.