وزير الإسكان يتفقد فيلات وشقق حي جاردن سيتى الجديدة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، أعمال تنفيذ الفيلات والوحدات السكنية بالحي السكني الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير، إحدى الفيلات التي يتم تشطيبها بحي جاردن سيتي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال الجارى تنفيذها بالحي ٤٨٪، وتبلغ مساحته حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، موزعة كالتالd، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.