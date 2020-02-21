ضبط 4 كيلوجرام من "القات" المخدر مع راكب أثيوبي في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب 4 كجم من مخدر "القات"، أخفاها راكب إثيوبي الجنسية داخل حقائبه لتهريبها من الجمارك، وبيعها داخل الأسواق المصرية، وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 94630 القادمة من أديس أبابا، لاحظ جمعة إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية محاولة راكب أثيوبي الجنسية الخروج مسرعًا من صالة التفتيش وسط الركاب، مستغلًا التكدس والزحام الناتج عن تأخر بعض الرحلات عن موعدها، وبالعرض على عمرو عبدالمنعم مدير الحركة بصالة الوصول، كلّف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب بدقة، عثر على 4 كجم من مخدر "القات"، مخبأة داخل جيوب البنطلونات والجواكت وبين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.