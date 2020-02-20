نقيب الإعلاميين: 60 محضرًا ضد منتحلي الصفة.. وبدرية طلبة وانتصار تقدمتا لتقنين أوضاعهما

كتب - مصطفى علي:

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت ما يقرب من 60 محضرًا ضد منتحلي صفة "إعلامي"، الذين يتم رصدهم بصفة يومية، حيث يتم رصد عدد كبير منهم سواء منتحلي صفة إعلامي، أو الكيانات التي تدّعي أنها نقابات للإعلاميين.

وقال سعدة، في تصريحات لمصراوي: "كل يوم نرصد بعض الأشخاص من منتحلي الصفة وننسق مع قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية حتى لا يستخرجوا بطاقات تحمل صفة إعلامي، ونقوم بتحرير محاضر ضدهم في أقسام الشرطة حسب مقر إقامتهم، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين حصلنا على أحكام ضدهم بعد إحالة محاضرهم للنيابة والتحقيق فيها".

وأضاف نقيب الإعلاميين: "منتحلو الصفة نوعين، فالبعض منهم يدّعي أنه إعلامي، وهؤلاء نرصدهم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض يحمل كارنيهات غير رسمية، فضلاً عما نتلقاه من بلاغات من بعض الأشخاص بالمستندات التي تدينهم، والبعض الآخر يتمثل في كيانات غير شرعية تدّعي أنها نقابات للإعلاميين، وجميعهم نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم على الفور، حيث حررنا ما يقرب من 60 محضرًا ضدهم".

وعن آخر المستجدات حول المتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع بالنقابة، قال سعدة: "جميع الناس أصبحت تتقدم بطلبات للنقابة يوميًا لتقنين أوضاعها والحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، حتى الفنانين والممثلين ولاعبو الكرة من مقدمي البرامج تقدموا للنقابة لتقنين أوضاعهم".

وأوضح أن من بين المتقدمين مؤخرًا بطلبات للنقابة لتقنين أوضاعهم الفنانة بدرية طلبة والفنانة انتصار، بعدما تعاقدتا مع قناة النهار لتقديم برنامج خلاله، وكذلك عمر ربيع ياسين نجل الكابتن ربيع ياسين، لافتًا إلى أن 90% من الوسائل الإعلامية تتعاون بشكل وثيق مع النقابة لتقنين أوضاع العاملين بها بمختلف الشُعب الخمسة.