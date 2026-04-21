اليوم.. الفصل في طعن "أم مكة" على حكم حبسها بتهمة نشر محتوى خادش

كتب : صابر المحلاوي

08:54 ص 21/04/2026

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروفة باسم "أم مكة"، على حكم حبسها لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطها في بث محتوى اعتبرته المحكمة مخالفًا للقيم.

التحفظ على الأموال والتحقيقات الجارية:

في سياق متصل، كشف مصدر قضائي عن اتخاذ جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال عدد من التيك توكرز المتهمين في قضايا غسل الأموال، من بينهم "أم مكة"، وذلك بعد فحص حساباتهم البنكية داخل مصر وخارجها، إلى جانب ممتلكاتهم.
وأوضح المصدر أن التحقيقات تشمل تتبع حركة الأموال والأرباح التي تم تحقيقها عبر تطبيق "تيك توك"، مع فحص أوجه إنفاقها وإعادة توظيفها في معاملات مالية أخرى.

أسماء المتهمين في القضية:

تجري النيابة المختصة تحقيقاتها مع عدد من صناع المحتوى، من بينهم "شاكر محظور"، و"مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، وذلك على خلفية اتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من أرباح مشبوهة عبر التطبيق، وإعادة ضخها في حسابات وأنشطة مالية مختلفة.

