أمطار خفيفة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

تصوير - علاء أحمد:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافيء على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب الىسواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضططراب الملاحة البحرية هناك، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1,8 إلى 2,3 متر ، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,2 إلى 1,8 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 18

السلوم 08 17

سيوة 07 20

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 08 18

نويبع 15 20

طابا 13 19

كاترين 02 16

الطور 14 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 22

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 21

أسيوط 07 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 13 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 17 22