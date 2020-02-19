بعد أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير - علاء أحمد:

أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس والجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية، تشهد خلالهما تحسنا وارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات، لتعود إلى المعدلات الطبيعية.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم، إن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، دافئ جنوبا وشديد البرودة ليلا، مشيرة إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد وانعدامها على باقي المناطق، بعد سقوط أمطار على القاهرة الكبرى اليوم بجانب عدة مناطق أخرى.

وأوضحت أن حالة الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على أقصى غرب البلاد، كما أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة وتسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة 20 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 18 ـ 19 درجة، وتسجل على شمال الصعيد 21 درجة، وعلى جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والصحراوية، ومتابعة النشرات بصفة مستمرة لمعرفة أحوال الطقس، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.