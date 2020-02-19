الصحة العالمية: خروج مصابين بكورونا من مصر "قيد التحقيق"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه يجري التحقق فيما نُشر بشأن خروج مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد من مصر إلى الصين.

وأضاف جبور في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الأربعاء، أن "هذه المعلومات قيد التحقيق حاليا، وتم تعادلها مع الشبكة العالمية للتحقق من المعلومات التي تعمل بها المنظمة، فضلا عن المسؤول الخاص اللوائح الصحية في مصر، وسيتم التأكيد خلال فترة زمنية قليلة".

وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لا توجد توصية بمسح الركاب عند نقاط الخروج من المطارات والموانئ، وهذه التوصية تقتصر على الصين فقط باعتبارها بلد تفشي كورونا المستجد.

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