أمطار في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، متوقعا أن تشهد البلاد استمرارا لفرص سقوط الأمطار، في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من الوجه البحري، وتصل للقاهرة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء.

وقال شاهين لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "فيه نشاط محدود للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد لكنه غير مؤثر على الأحوال الجوية والأنشطة اليومية، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، على أن تتراوح على القاهرة بين 17- 18 درجة مئوية حيث تعتبر أقل من المعدلات بحوالي درجتين في مثل هذا التوقيت من العام".

وعن الإحساس بالحرارة والبرودة في نفس الوقت، قال شاهين، إن هذا أمر طبيعي كون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ما يؤدي إلى ظهور أشعة الشمس في أوقات طويلة "تسخن الأرض ونشعر بالدفء" وفي نفس الوقت تأتي سحب "تغيم الجو" وتبدأ فرص أمطار خفيفة ما تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، وهذه التقلبات طبيعية في مثل هذا الحال.

وأشار شاهين، إلى أن يومي الخميس والجمعة المقبلين، ستشهد الأحوال الجوية استقرارا في الطقس على محافظة القاهرة، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، على أن تعود درجات الحرارة لـ 20 درجة مئوية مرة أخرى.

ونصح المواطنين، باستمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة درجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية.​ض