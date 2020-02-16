القصبي: مشروع قانون المحليات يعمل على تحقيق الاستقلال المالي للمحافظات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن الهدف من عقد حوار مجتمعي حول قانون المحليات، هو التوافق مع كافة الاتجاهات، لخروج مشروع قانون يرضي الجميع.

وأضاف القصبي، خلال كلمته بالجلسة الثالثة التي عقدها ائتلاف "دعم مصر" اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الحكومة، أن القانون يضم 156 مادة، والهدف الرئيسي منه تطوير أداء الخدمات المحلية، والارتقاء بها، لارتباطها بحياة المواطن بشكل يومي.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن قانون المحليات سيعمل على تحقيق الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، مضيفًا أنه لأول مرة سيمنح القانون أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية.

وتابع: "الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية"، متسائلًا: "ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟".

وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات، ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتًا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب أن القانون سيقضي على أي فساد في المحليات.