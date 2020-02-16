مياه أسيوط: تدعيم الأسطول الميكانيكي لرفع مستوى الخدمات

كتب- محمد عبدالناصر:

دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أسطولها الميكانيكي بـ4 كباشات، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ولتنفيذ أعمال الكسح ببيارات الصرف الصحي ورفع الرواسب لمنع حدوث انسدادات أو طفوحات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن الشركة تسعى دائمًا للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أي أعطال في أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لكافة محطات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف عبدالغفار، في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم الاستعانة بالكباشات في أعمال التطهير الدورية طبقا للخطة الموضوعة كما تم تدعيم الأسطول الميكانيكي خلال هذه الفترة بـ16 سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، و30 تروسيكل لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بالإضافة إلى 2 قلاب كبير سعة الواحد 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعتها 7 أسطوانات من الكلور، لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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