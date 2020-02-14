ساويرس عن رفيق الحريري: رجل عظيم استشهد من أجل وطنه

كتب - محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كان رجلًا عظيمًا، واستشهد من أجل وطنه.

وغرّد ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة، تزامنًا مع الذكرى الـ15 لاغتيال رفيق الحريري، قائلًا: "رجل عظيم ووطني أصيل، بنى لبنان الحديث واستشهد من أجل وطنه.. تحية لروحك العطرة".

وتوافد لبنانيون صباح اليوم على ضريح الحريري في وسط بيروت، في الذكرى الـ15 لاغتياله، ووضعوا الزهور؛ تقديرًا للتضحيات التي قدمها من أجل لبنان.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، إن اغتيال الحريري "شكل اغتيالا لأحلام اللبنانيين وجريمة كبرى في حق مستقبل لبنان الذي أراده الرئيس الشهيد منارة في المنطقة والعالم".