وزير التنمية المحلية يناقش أزمة التخلص من المخلفات بالدقهلية

كتب - محمد نصار:

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية وجود حل مستدام لمشكلة المخلفات وعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وناقش شعراوي، خلال لقائه اليوم الجمعة مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية ، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

وقال إنه بحث مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، القيام ببعض التدخلات السريعة لحل مشكلة المخلفات الصلبة بالدقهلية وتأهيل ونقل التراكمات التاريخية بمقلب القمامة بسندوب وإنشاء مصنع متطور لتدوير القمامة بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا لخدمة 7 وحدات محلية.

كما ناقش شعراوي إجراءات طرح كراسة الشروط لعمليات المعالجة وتأهيل المصانع الموجودة في 5 مواقع بالمحافظة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المتولد اليومي من القمامة إلى قلابشو بمركز بلقاس لحين الانتهاء من أعمال تطوير أو ترسية تشغيل المصانع في الخمسة مواقع الموجودة على أرض المحافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة والمختصين بالمحافظة ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع وذلك لوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة، على أن تقوم تلك اللجنة بسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائي بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن خالص شكره وتقديره لوزير التنمية على جهوده المتواصلة لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وباقي الملفات التي تهم المواطنين، وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بما يحقق رضا مواطني الدقهلية ، وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المحافظة.