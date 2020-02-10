الصحة تصدر تقريرا عن حالة المصريين في الحجر الصحي بمطروح

كتب - أحمد جمعة:

أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تقريرا عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين، بعد تطبيق الحجر الصحي عليهم في مطروح.

أفاد تقرير قطاع الطب الوقائي الصادر يوم 5 فبراير، أنه تم عمل المسح الطبي الأولي للوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار لعدد 369 مواطن بسجلات العيادة الخارجية.

تضمن المسح 7 فئات في مقدمتهم الوافدين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم مصر للطيران، وطاقم الحجر الصحي المسئولين عن تطهير الطائرة وحقائب الركاب، وطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسئولين عن المسح الحراري للوافدين، وضباط الجوازات، والسائقين.

أعدت فرق الطب الوقائي ملفات تسجيل طبي لجميع الوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار، بعدد 369 ملف يشتمل على:

Examination sheet, investigation orders, progress notes, treatment sheet and

investigation result. وتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بواسطة فريق نظم ومعلومات القطاع الوقائي لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالمسح الصحي والمتابعة اليومية للحرارة والأعراض التنفسية والمتابعة اليومية.

وقام قطاع الطب الوقائي بسحب العينات المعملية اللازمة للفحص الروتيني، والتسجيل الطبي للمترددين على العيادات الخارجية بالمباني، وتسجيل العينات المطلوبة ونتائج العينات بسجلات المعمل.

وبحسب التقرير، فإنه تم تحويل 8 حالات اشتباه بينهم 6 من المطار، وحالتين من الحجر الصحي، بعد رصد ارتفاع في درجة الحرارة التهاب في الحلق، وضيق في التنفس، وتم عمل تحليل PCR وجاءت النتائج سلبية لجميع الحالات المشتبهة.

كما تم تحويل حالة الطفل (ع . م . م ) عامين ونصف لإصابته بجرح فطعي بالرأس، وتم عمل اللازم بالمستشفى والعودة، كما تم تحويل حالة اشتباه دوالي الساقين لمستشفى النجيلة للعرض على استشاري جراحة، وتحويل حالة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع العلم أنه قد تم عمل فحص PCR وجاءت نتيجة العينة سلبية ومكثت بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

كما حصرت الوزارة الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وعوامل خطورة، حيث أفاد التقرير بوجود مريض التهاب كبدي ب في مبني أ وتم إعطاؤه علاج التينوفوفير أقراص 300 مجم، وتم سحب عينة لاثنين من مخالطيه "زوجته وابنه".

وأفاد التقرير بوجود 7 حالات حوامل، إحداهن في الشهر التاسع، وحالتين في الشهر الثامن، وحالتين في الشهر الثالث، وحالتين في الشهر الثاني.

كما أفاد التقرير بوجود 2 مريض سكر وضغط، ومريض ضغط (Hypertension) ومريض حمى البحر المتوسط Familial Mediterranean Fever

ومريض اكتئاب DEPRISION ومريض اشتباه جلطة بالساق Query DVT ومريض سكر Diabetic ومريض التهاب كبدي B مزمن (Chronic Hepatitis B) وحالة قرحة بالاثني عشر