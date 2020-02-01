أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بالصور.. وزراء وإعلاميون في عزاء والد الكاتب خالد ميري

11:55 م السبت 01 فبراير 2020
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة

تصوير - محمود عبدالناصر:

شارك مسؤولون وإعلاميون في عزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة، اليوم السبت.

حرص على أداء واجب العزاء المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

كما شارك في العزاء، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

خالد ميري مسجد عمر مكرم مجلس النواب

الخبر التالى:

وزيرا الإعلام والتموين وخيري رمضان في عزاء والد خالد ميري (صور وفيديو)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أقل من 10 في القاهرة".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأحد