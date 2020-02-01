سفراء 40 دولة أجنبية بمصر يزورون قصر عابدين

كتب- يوسف عفيفي:

دعا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفراء 40 دولة أجنبية في مصر تضم، الهند وفرنسا وأمريكا وإيطاليا واسبانيا وصربيا والبرازيل والأرجنتين وإيرلندا وارمينيا واستراليا وتشيلي وسنغافورة والمجر والمكسيك والبرتغال وكولومبيا وبلغاريا وسلوفينيا وليتوانيا ومالطا والكاميرون وكوبا ونيوزيلندا وغيرهم، إضافة إلى حضور عدد من المستثمرين السياحيين، ورئيس اتحاد، ورؤساء الغرف لزيارة قصر عابدين الأثري اليوم السبت.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية والمقاصد السياحية المختلفة في مصر وضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للمواقع الأثرية والسياحة لسفراء العالم تنشيطا للسياحة.

رافق الوزير السياحة الزيارة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم اصطحاب الزائرين في جولة بدأت بزيارة جامع الفتح والذي تم افتتاحه في شهر يناير ٢٠٢٠، ثم قصر عابدين والمتاحف الملحقة به، وذلك بعد تقسيم الزائرين إلى ٣ مجموعات وتقديم الشرح لهم باللغات (الإنجليزية والفرنسية والعربية).

وأعرب المدعوون خلال جولتهم داخل غرف وقاعات القصر عن إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر وطرازه المعماري الفريد ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية ومقتنياته الأثرية ومهارة الفنانين العالميين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر والعالم، كما أشادوا بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر، والذي يشير إلى الأيدي الماهرة المصرية التي قامت بترميم هذا الأثر الذي أنشأ منذ أكثر من 150 عاما.

وخلال الزيارة، رحب الدكتور خالد العناني بالحاضرين، موجها الشكر لمؤسسة الرئاسة على إتاحة الفرصة لإتمام هذه الزيارة والتنظيم الرائع لها وتوفير كل السبل والإمكانيات لإنجاحها.

جدير بالذكر، أن قصر عابدين يعد أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام ١٨٦٣ وحتى عام ١٩٥٢ م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو".