افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدان "الإسماعيلية"، مجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز، والمرحلة الأولى من أعمال تطوير طريق البلاجات السياحي وكوبري حفني الفاصل بين بحيرة التمساح وبحيرة الصيادين.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

وخلال افتتاح ميدان "الإسماعيلية"، استمع الوزراء لشرح كامل للمشروعات، قدمه المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث تضمنت الأعمال استحداث ميدان جديد "ميدان الإسماعيلية" بمسطح 2900 متر، في تقاطع محوري طريق الجيش وطريق البلاجات السياحي، ويتضمن الميدان نافورات مياه، لاند سكيب بمسطح 1500 متر شاملًا الإنارة وغرف التحكم، وممشى بعرض الميدان.

كما تضمنت الافتتاحات، مجمع تجاري بسور نادي وشاطئ الفيروز، يشمل 10 محال تجارية وترفيهية بمساحات تتراوح من 74 مترًا حتى 124 مترًا لكل محل، وشملت الأعمال حديقة خلفية بمسطح 2800 متر، ممشى أمامي وبارك عمومي لخدمة نادي الفيروز والمجمع التجاري بمسطح 6000 متر.

وتم افتتاح المرحلة الأولى لتطوير طريق البلاجات السياحي، بطول 1500 متر وعرض 32 مترًا "للاتجاهين"، حيث تضمنت الأعمال إعادة تأسيس الطريق وتغطية بالطبقة الأسفلتية، تجميل الجزيرة الوسطى والأرصفة، وتوريد وتركيب شبكة إنارة عامة.

كما قدم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، شرحًا لأعمال تطوير كوبري البلاجات "كوبري حفني" والمراحل المتبقية من تطوير المحور بالكامل بطول 3 كم، والتي تشمل رفع كفاءة الطريق وإنارته، إنشاء تراك دراجات بطول 2 كم بداية من قرية النورس وحتى ميدان الملك فهد.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية، بمستوى التطوير الذي تشهده محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت تغييرًا كبيرًا في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة فيما يخص الخدمات التي تمس حياة المواطنين بالإضافة إلى وضع المحافظة على الخريطة السياحية.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تعمل على تطوير طريق البلاجات السياحي، بوصفه أهم محور سياحي بالمدينة، ليخدم الشواطئ والقرى السياحية والمنتجعات الواقعة على بحيرة التمساح، ومواطني المحافظة وروادها خاصة في فصل الصيف.

وأضاف: نعمل بشكل موازي وفق خطة زمنية على تطوير الشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية (الفيروز، الملاحة، التعاون) وخلق موارد مالية ثابتة لها للحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، لعودة محافظة الإسماعيلية لسابق عهدها في السياحة الشاطئية، بعدما شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في السياحة الريفية والبيئية، واتخاذ خطوات واسعة في سياحة المؤتمرات ومستقبلًا في السياحة العلاجية بعد الانتهاء من أعمال تطوير القرية الأوليمبية ومركز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لهيئة الرعاية الصحية.

واختتم قائلًا: نتطلع لتطوير طريق الجيش المتقاطع مع طريق البلاجات السياحي، بطول 2.5 كم، لتطوير المنطقة بالكامل وخلق محاور تنموية جديدة بالمحافظة.

