4 حارات بكل اتجاه.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها؛ بدأها بتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي الذي يتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية؛ ليكون 4 حارات بكل اتجاه، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية؛ خصوصًا طرق الدلتا، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

وتابع الوزير مشروع كوبري الشموت الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية، ثم تفقد الوزير يرافقه نائب محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ كوبرى أجهور الرمل- كوبري عرب الرمل العلوي، ثم أعمال تنفيذ كوبرى طوخ- طنبشا الذي يبلغ طوله 800م، وتكلفته 173.6 مليون جنيه؛ حيث بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86.5%، إذ تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%، وجار العمل في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة؛ حيث بلغت نسبة تنفيذه 73%.

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقًا لمواصفات الجودة العالية، مع تكثيف العمل على مدار الساعة، لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم إنشاء 10 كبارٍ علوية على امتداد طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، وهي كباري (الشرقاوية وقلما "الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيًّا"، وعرب الرمل وطوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواي "صفط الحرية" و"دسونس أم دينار"، وكفر الدوار، وكوبري كوم إشو "كنج عثمان العلوي" دسونس الحلفاوية للمشاه)، لافتًا إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية؛ لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية، ومنع التكدس، ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

كما تابع الوزير، خلال الجولة، أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق؛ مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22كم، ووصلة دفرة بطول 28 كم؛ حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16كم باتجاه القاهرة في هذه الوصلة.

وتفقد وزير النقل يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء مسار جديد لطريق طنطا- السنطة- زفتى (مرحلة أولى) في المسافة من مدينة طنطا حتى مدينة السنطة، بطول 11 كم؛ حيث يتم تنفيذ هذه المسافة بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتنفيذ 4 كبارٍ؛ حيث سيسهم الطريق في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الباجور- القناطر الخيرية بطول 33كم، وتكلفة 138.6 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة؛ لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق، لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة؛ مما يحقق وفرًا اقتصاديًّا كبيرًا وبأسرع معدلات تنفيذ، عبر استخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في هذه المشروعات المهمة.