حسين زين يوجه البرامج الرياضية بالتزام الحياد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب- مصراوي:

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المسئولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الذي سيقام نهاية الشهر الجاري، والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الاهلى والزمالك، بحسب بيان صحفي.

وأكد زين: نكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية، حيث رفع الفريقان اسم مصر عاليا فى هذه البطولة الهامة وأياً كان الفائز فالبطولة مصرية و سيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو فى أراء ضيوف البرامج، لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي، تناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب أية تجاوزات من جميع المشاركين فى هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم.

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