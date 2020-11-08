حارقة وتؤدي للوفاة.. خبيرا أرصاد وبيئة يكشفان تفاصيل كارثة "الصاعقة الرعدية"
كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، أن الصاعقة الرعدية، من الممكن أن تصل للأرض هذا العام نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد، على غرار العام الماضي حيث صدمت سيارة إسعاف وأدت لاشتعالها.
وأوضح عبدالعال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة والذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي، عبر الفضائية المصرية، أن الصاعقة الرعدية تؤدي لصعق كهربائي من خلال فرق شحنات السالبة والموجبة في طبقات الجو العليا، ومن الممكن أن تصيب البشر إذا وصلت للأرض وصادفت أي شئ ما يؤدي إلى حرقها مباشرة.
من ناحيته، قال الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الصاعقة الرعدية تؤدي لوفاة الإنسان إذا كانت دورتها كاملة، موضحًا أن الجسم المعدني والموبايلات والوقوف حافيًا والسلك الكهربائي وسلك الطبق الأرضي يساعد على نشاط دورة الصاعقة الكهربائية ويكون القلب أكثر عرضة للصاعقة.
وأشار علام، لبرنامج التاسعة، إلى أن الإنسان ينجو من الصاعقة الرعدية والتيار الكهربائي مباشرة، حال إمساكه بجسم عازل مثل الخشب والمواد العازلة الأخرى.
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