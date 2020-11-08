الفلاح والسائق والعامل.. وزيرة الصحة: هذه الفئات أقل عرضة للإصابة بـ"كورونا" لهذه الأسباب

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الوزارة تمتلك برنامجًا تفاعليًّا يتم من خلاله تحديد الإصابات ورصد دقيق للمخالطين من خلال خرائط تفاعلية وخريطة للمخالطين؛ لمعرفة مؤشرات الإصابات في مصر.

وأضافت زايد أن ٦٥٪ من الإصابات تتمثل في غير العاملين والموجودين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الفلاح والسائق والعامل، الذين يعملون في الأماكن المفتوحة هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وذكرت الوزيرة أن معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا، لافتةً إلى أن المعدل العالي من الإصابات يتبعه معدل عالٍ من الوفيات، موضحةَ أن معدلات الوفيات تزداد في العالم خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام؛ نتيجة زيادة الأمراض التنفسية.