أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن رسميا خريطة الأمطار من الأحد للأربعاء المقبل

03:15 م السبت 07 نوفمبر 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار بداية من الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث تتعرض القاهرة غدا لأمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون متوسطة إلى خفيفة على الوجه البحري خاصة مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، خاصة مناطق السلوم والاسكندرية ومطروح وبورسعبد ورفح، كما تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

يوم الاثنين:

تتعرض بعض المناطق من الوجه البحري لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والشرقية، أما السواحل الشمالية تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة مطروح والسلوم، والإسكندرية ورشيد وبلطيم والضبعة، كما تكون الأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر خاصة مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس.

الثلاثاء:

تتعرض بعض المناطق من السواحل الشمالية لأمطار متوسطة مثل الإسكندرية والشبعة ورشيد وبلطيم، أما شمال الوجه البحري مثل بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة ستتعرض لأمطار خفيفة.

يوم الأربعاء:

تتعرض السواحل الشمالية لأمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم مطروح والإسكندرية ورشيد.

123511244_3780982398603094_1775165814414498966_o

الأمطار لهيئة العامة للارصاد الجوية لطقس

الخبر التالى:

محافظ الجيزة: تحصيل أكثر من مليار جنيه نظير التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بايدن يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية مع اتساع تقدمه في جورجيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا