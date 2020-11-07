وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أدلى سامح شكري، وزير الخارجية​، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2020، حيث أدلى بصوته الانتخابي في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

توافد عدد من الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة اليوم، في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد فتح اللجان أبوابها.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومي التصويت والفرز وفق المعايير والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقار واللجان الانتخابية، فضلا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لكافة أطراف العملية الانتخابية.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.