فيديو.. وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة رسمية للبرتغال
12:49 م الخميس 05 نوفمبر 2020
كتب- مصراوي:
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى جمهورية البرتغال.
واستغرقت زيارة الوفد المصري للبرتغال عدة أيام.
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