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"الأطباء" تناشد السيسي التدخل لحل أزمة التصالح على العيادات

08:39 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
"الأطباء" تناشد السيسي التدخل لحل أزمة التصالح على العيادات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد جمعة:

ناشدت نقابة الأطباء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل من أجل حل أزمة التصالح على العيادات والتي نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004.

وأضافت النقابة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المناشدة جاءت تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت النقابة أن الطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم الذي تقع في نطاقه العيادة، وعليه فإن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة.​

السيسي نقابة الأطباء أزمة التصالح على العيادات محافظ بورسعيد

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