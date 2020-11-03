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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بمصر.. وتوجيه بشأن أدوية الفيروس بالصيدليات الخاصة

07:00 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بمصر.. وتوجيه بشأن أدوية الفيروس بالصيدليات الخاصة

فيروس كورونا

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- "ارتفاع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الإثنين

- بالصيدليات الخاصة.. توجيه جديد من مدبولي بشأن أدوية بروتوكول علاج كورونا

- طبيب بـ"المصل واللقاح": السيطرة على كورونا في يد الناس وليس الدولة

- "المنشآت السياحية": الموجة الثانية لكورونا تهدد القطاع.. وتحذير من الغرفة

- مدبولي: التزموا بإجراءات كورونا حتى لا نضطر لقرارات تضر فئات اقتصاديا

- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0 بالمئة

- تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

- وكالة الطاقة الدولية ترى وباء كورونا "محفزا" للتحول في مجال الطاقة

- إيطاليا: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

- رئيس الوزراء الجورجي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

- المملكة المتحدة تسجل نحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و136 وفاة

- الصحة العالمية: نشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

- النمسا تتوقع أزمة في وحدات العناية المركزة بسبب الانتشار السريع لكورونا

- الجزائر تسجل 7 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- المجلس العلمي الفرنسي: موجة "كورونا" الثانية قد لا تكون الأخيرة

- الملكة إليزابيث والأمير فيليب يسافران إلى وندسور بسبب الإغلاق الثاني

- كورونا في ألمانيا: وزيرة الدفاع تخضع للحجر الصحي الذاتي

- كورونا: جونسون يحذر من أن الوفيات في بريطانيا قد تصبح ضعف الموجة الأولى

- إيطاليا تفرض حظر التجوال ليلا لاحتواء تفشي كورونا

- وزيرة الدفاع الألمانية تدخل احترازيا في الحجر المنزلي

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