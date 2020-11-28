لتتشيط السياحة.. منصة دليل السفر تنجح في اجتياز برنامج VC4A للتمويل الإرشادي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المهندس شهاب أحمد، مؤسس أول منصة إلكترونية مجانية، إطلاقها خلال شهر يناير 2021 المقبل لتنشيط قطاع السياحة المصري وزيادة عائداته.

وقال شهاب في تصريح لـ"مصراوي"، إن دليل السفر "فيزيت فنتشرز" هي منصة مصرية تجمع شركات السياحة والسفر، وتهدف إلى تطوير السياحة المصرية إلكترونيا واسترجاع حصة مصر من التطبيقات الأجنبية التي تفرض رسوم تصل إلى 26% على كل حجز.

ونجحت منصة دليل السفر المتخصصة في اجتياز برنامج التمويل الإرشادي بواسطة مسرعة الأعمال VC4A.

وقال توماس فان هالين، رئيس قسم العلاقات الاستثمارية للمنصة، إن VC4A تثق في أن برنامج التمويل الإرشادي هو مفتاح نمو المنطقة، بدليل زيادة عدد الشركات الناشئة الناجحة وكمثال العلاقة الناجحة بين لارا نيسيس مستشارة المنصة والتي تعد إنجاز جديد في تاريخ الشركات الناشئة.

وتقول لارا نيسيس، مستشارة المنصة، إن ريادة الأعمال هي محفز مهم للتقدم الاجتماعي والاقتصادي خلال الظروف الصعبة التي نواجهها عالميًا وكرواد أعمال شجعان يجب أن نقوم على حل المشكلات التي تواجه المجتمع كون هذه هي المساهمة التي نستطيع تقديمها للاقتصاد وتستطيع المساهمة بخلق وظائف جديدة.

وتابعت: أنا سعيدة للانضمام على مدى الأشهر الثلاث الأخيرة وسعيدة بمدي تقدمهم وسرعة تكيفهم مع الظروف المتغيرة وقدرتهم على بناء استراتيجيات جديدة للتوافق مع الظروف العالمية المتغيرة خصوصًا أثناء جائحة كورونا ومع ذلك نجح مؤسس المنصة في بناء فريق عمل قوي ولم تتوقف الشركة عن النمو وأنا أتطلع لرؤية مستقبل الشركة المبهر.

وتعمل المنصة على تجهيز تطبيق دليل السفر الإلكتروني حيث يمكن المسافر من المقارنة بين أسعار الأنشطة والفنادق وأيضًا يمكنهم من حجز رحلات داخل مصر والدفع الكترونيًا وترك تقييم لمزود الخدمة.

وتستعد المنصة لإطلاق التطبيق في مطلع العام المقبل ويعمل على التطبيق فريق مكون من 30 شخصا متخصصا في مجالات تقنية مختلفة لتوفير تجربة مصرية محلية في حجز الفنادق إلكترونيا وحجز رحلات داخل مصر من خلال الموقع والتطبيق.

ويعتبر "دليل السفر" الموسوعة الأكثر انتشارًا بين المسافرين حيث يمكنهم البحث عن جميع الأماكن السياحية والأنشطة ومعرفة تقييماتها وأسعارها وترك تقييماتهم بناء على تجربتهم الشخصية للفندق أو مزود الخدمة.

ويخطط فريق عمل دليل السفر على توفير مزايا التواصل الاجتماعي بين المسافرين حتى يتمكنوا من التفاعل مع التجارب التي يقومون بنشرها.

ويشار إلى أن المنصات الأجنبية لحجز الفنادق تجبر العميل على دفع رسوم إضافية تصل إلى 26% ولذلك يقوم دليل السفر بتوفير أسعار أفضل بدون رسوم إضافية.

ويسعى فريق دليل السفر لتوفير أفضل تجربة تقييم وحجز إلكتروني للمسافر تحت شعار "قارن قبل ما تسافر" حيث يمكن للمسافر مقارنة العروض من أكثر من شركة سياحة ومزود خدمة ومعرفة تقييماتهم قبل الحجز.

جدير بالذكر، أن المنصة تستحوذ حاليًا على 14% من حصة محرك البحث جوجل في مجال السفر وحجز الفنادق والرحلات.

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