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قرينة الرئيس: لهذه الأسباب يشجع الرئيس المرأة المصرية

10:18 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس: لهذه الأسباب يشجع الرئيس المرأة المصرية

السيدة انتصار السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعداد المرأة في مصر حوالي 48.5 مليون، الأم والأخت والإبنة والجدة، متابعة" فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية بنسبة 24% من الوزارات، وحصولها على 90 مقعدا في البرلمان، الواحد سعيد إن فيه حاجات كتير فيها تغيير".

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس، :"الرئيس بطبيعته بيقدر السيدة المصرية، لأنه شايف أد إيه هي بتتعب وليها عطاء، بنقول إن هوا دايما متحيز ليها، لأنه يقيس تعبها ومجهودها بتجرد، وبيقدر فيها ده".

وأوضحت:" والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شجعتني ودعمتني في البداية وعلمتني أن سبب نجاح أي بيت هو المحافظة على الخصوصية".

وأضافت:" حب الجار واحترام الآخر قيم مصرية تربينا عليها في أحيائنا المصرية الأصيلة، مضيفة:" نعتز بنشأتنا في أحياء مصر الشعبية ذات الأصالة".

انتصار السيسي السيسي المرأة المصرية

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