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"لا للتعصب الرياضي" مبادرة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة "نور" للأطفال

08:08 م الخميس 26 نوفمبر 2020
"لا للتعصب الرياضي" مبادرة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة "نور" للأطفال

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور للأطفال مبادرة، بعنوان "لا للتعصب الرياضي"؛ لمناشدة جمهور الفريقين للالتزام بالسلوك الرياضي وتطبيق الأخلاق الرياضية التي علمنا إياها الإسلام، وتشجيع فريقهم بروح رياضية، وعدم التعرض للفريق الآخر، خاصة وأن المباراة ستذاع على الفضائيات المختلفة.

وأصدرت مجلة "نور" فيديو رسوم متحركة تظهر فيه شخصية "نور"؛ لتقديم مجموعة من الرسائل، أهمها: أن الرياضة أخلاق ومنهج للقيم، وأنها تبنى الجسد، وأن التعصب آفة تهدم العقل، وأن تشجيعك رسالة حضارة للعالم، بالتزامن مع اقتراب موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي أبطال إفريقيا.

فيما قدمت فروع المنظمة العالمية بالمحافظات، عددا من اللقاءات والرسائل المرئية؛ حيث طالبت بضرورة إلغاء التعصب الكروي، ورفع شعار مصر أولا، كما أوضحت أن الدين يرفض العنف والتعصب وإذكاء الكراهية، ويأمر بالسلام والمحبة ونشر السماحة بين الناس، وأن الإسلام يدعو إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مبادرة لا للتعصب الرياضي الأطفال

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