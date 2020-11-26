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أمطار رعدية ومنخفض جوي.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

02:40 م الخميس 26 نوفمبر 2020
أمطار رعدية ومنخفض جوي.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد بعض مناطق القاهرة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما تستمر الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية)، وتكون رعدية أحيانا.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية (الإسكندرية - رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) تشهد أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا، كما تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).

وأشار الخبراء، إلى أن حدة الأمطار تبدأ في التراجع بداية من يوم الجمعة، لتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وخفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق من القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن خلال ساعات الليل بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الجمعة 20- 13، السواحل الشمالية 20- 16، جنوب سيناء 22- 18، شمال الصعيد 21- 12، جنوب الصعيد 24- 16.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أمطار سقوط أمطار الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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