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"كريمة" عن المطالبة بوثيقة تأمين للزوجة: يهين كرامتها ويحولها إلى سيارة

09:35 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
"كريمة" عن المطالبة بوثيقة تأمين للزوجة: يهين كرامتها ويحولها إلى سيارة

الدكتور أحمد كريمة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عمل وثيقة تأمين للزوجة إهانة بالغة لها، ويحولها من إنسان آدمي إلى سيارة.

وأضاف كريمة في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن عمل وثيقة للزوجة تستحقها حال الطلاق أو وفاة الزوج أمر مخالف للشريعة.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن هناك خلطًا كبيرًا بين الأحوال الشخصية وفقه الأسرة والمواريث، والحقوق المدنية والدينية.

ولفت إلى أن التربية السليمة للمرأة في منزل والديها والتنشئة المحترمة في مجتمع تكون فيه التوعية، يؤمن حياة المرأة.

كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اقترح عمل وثيقة تأمين للزوجة تستحقها حال الطلاق أو وفاة الزوج.

وثيقة تأمين الزواج أحمد كريمة

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