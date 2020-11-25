محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالمحاور المرورية

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وقاد المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري مشددا على نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجة من سقوط الأمطار بعدد من القطاعات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.​