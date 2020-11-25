موعد وأماكن الصرف.. 5 رسائل عاجلة للحكومة بشأن منحة الـ 500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العمل على صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا، سيكون أول الشهر المقبل كما أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الحديث حول صرف شهرين أكتوبر ونوفمبر في شهر واحد (دفعتين × دفعة)، سابق لأوانه ولم يناقش بعد، لافتاً إلى أن التنسيق بين وزارات التخطيط والاتصالات والمالية جار على تحديد قيمة المبالغ التي ستصرف للعمالة غير المنتظمة.

وحول أعداد المستفيدين بعد تنقية الأسماء وفقاً للأكثر تضرراً من وباء كورونا، قال المصدر: سيعلن في وقتها مطلع شهر ديسمبر المقبل وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، فضلاً عن الذين سبق وصرفوا هذه المنحة في دفعات سابقة.

وكلف مدبولي، وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لعمل التالي:

1- سرعة بدء إجراءات صرف المنحة بالعمالة غير المنتظمة.

2- إرسال رسائل نصية للمستفيدين من منحة ال500 جنيه.

3- سرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

4- التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع جائحة "كورونا".

5- تخصيص أماكن الصرف للمستفيدين بالحصول على المنحة.

ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة، على الفئات المتضررة بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، على أن يستبعد عند تنقية الأسماء (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية - من يتقاضون معاشات – المتوفين – الأطفال - من يحصلون على منح تأمينية).

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الماضي، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل.

يذكر أن المرحلة الأولى من الصرف، انتهت بتقديم مليون و600 ألف عامل، صرفوا 500 جنيه لمدة 3 أشهر تكلفتها المالية 2 مليار و400 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.​