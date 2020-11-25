كورونا في 24 ساعة| 13 وفاة وتصريحات السيسي عن الموجة الثانية.. ومتلازمة تهددك بالشلل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 122 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102103 حالات حتى اليوم.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن أزمة زيادة عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

"الوباء مستمر".. السيسي يوجه 20 رسالة للمصريين بعد زيادة إصابات كورونا

بسام راضي: "كلمة الرئيس السيسي استباقية مع قرب الموجة الثانية وفصل الشتاء

السيسي: سنتعاقد مع لقاح كورونا للمصريين خلال أيام قليلة

"المدارس واللقاح والأطباء".. ماذا قال السيسي عن الموجة الثانية لـ"كورونا"؟ (نص الكلمة)

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السيسي يوجه تحية للأطقم الطبية: يقومون بدور عظيم حتى الآن

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مطار القاهرة ينفي إصابة رئيس الشركة بكورونا

إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

بـ60 معملًا.. الصحة تكشف استعداداتها لمواجهة موجة كورونا الثانية

روسيا: تسريع وصول لقاح كورونا إلى الناس سيعني تحسين الوضع الوبائي

كورونا اليوم: متلازمة تهددك بالشلل.. وعمر الوالدين يحسم تطعيم الأطفال

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وزير التعليم العالي: إصابات فيروس كورونا ستزيد في شهري ديسمبر ويناير

تونس تدعو دول "الفرانكوفونية" للتضامن للحد من تداعيات كورونا

عالم أوبئة سويدي: لا دليل على أن مناعة القطيع توقف تفشي كورونا في البلاد

إصابة سيدة كولومبيا الأولى بفيروس كورونا

لبنان: سنحصل على لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

المكسيك: سيتم إجراء تجارب على 3 لقاحات جديدة لكورونا