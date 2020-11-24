10 ضوابط.. "الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بقواعد التغطية لـ"نهائي القرن"

كتب- مصراوي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يجب الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية لمباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يوم الجمعة المقبل.

وحدَّد المجلس 10 ضوابط لمقدمي البرامج الرياضية، شملت 5 محاذير؛ هي: "التحيز، وتسييس المحتوى، والتعصب، والتدخل في عمل التحكيم، والتدريب".

وأوضح المجلس أن الضوابط تهدف إلى إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وجاء من ضمن إلزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبرامج الرياضية، ما يلي:

- الالتزام بالحيادية.

- عدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

- إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

- إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة.

- نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة انتمائهم الرياضي.

- مراعاة التنوع في المحتوى والضيوف.

- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا وتصريحًا بأوضاع الشارع.

- عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية.

- حماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي.

- مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم وعدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.

كان المجلس أطلق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، وحذَّر من ارتكاب أية مخالفات للأكواد الرياضية التي أصدرها؛ خصوصًا ما يتعلق بتغطية مباراة القمة المقبلة بين فريقَي الأهلي والزمالك في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2020.