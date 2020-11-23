جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين يهربان المحمول بمساعدة فني
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كتب- محمد عبيد:
قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه تم ضبط تشكيل ضم راكبين وفني يعمل بإحدي شركات الطيران بالمطار، تخصص في تهريب الهواتف المحمولة من الخارج.
وأضافت جمارك مطار القاهرة الدولي أنه تم ضبط الراكبين أثناء وصولهما من دبي ومعهما 80 هاتفًا محمولًا، وضبط الفني فور خروجه من المطار ومعه 30 هاتفًا محمولًا على جسده، وذلك أثناء محاولة تضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم .
اشتبه عبد العال نعمان، مدير الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، رحلة رقم 913، في الراكبين أثناء إنهاء إجراءات وصولهما؛ لقصر مدة سفرهما وتعدد ترددهما على المطار.
تم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب. وبتفتيش حقائب الراكبين يدويًّا تحت إشراف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، عثر معهما على 80 هاتفًا محمولًا مخبأة بين طيات ملابسهما .
اعترف الراكبان بوجود فني يعمل بشركة طيران يساعدهما على تهريب المحمول بالمطار، وتبين ذلك من محادثات الواتس بينهم، وتم ضبطه أثناء خروجه من الدائرة الجمركية، وقام مصطفى صادق وأحمد صبري مأمورا الجمارك، بتفتيشه ذاتيًّا وعثر معه علي 30 محمولًا على جسده .
أمر عبدالعال نعمان، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد التشكيل المكون من 3 أفراد بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.
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