500 وجبة يوميًا.. حديقة الفيروز تستقبل الصائمين بموائد الرحمن بالطور

أقامت محافظة جنوب سيناء موائد رحمن في مختلف مدن المحافظة، لاستقبال أكبر عدد من الصائمين على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجتمع المحلي، وتحت رعاية محافظ جنوب سيناء.

500 وجبة يوميًا في حديقة الفيروز بطور سيناء

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إقامة مائدة رحمن كبرى داخل حديقة الفيروز، مع تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لراحة الصائمين، موضحًا أنه يجري توفير نحو 500 وجبة إفطار يوميًا، إضافة إلى توزيع عدد من الوجبات على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تطوع عدد من شباب المدينة للمشاركة في تجهيز وجبات الإفطار بالمائدة طوال الشهر الكريم، في صورة تعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المدينة.

تنسيق لتوفير اللحوم والمواد الغذائية للأسر والتجمعات البدوية

وأوضح رئيس المدينة أنه يجري توفير احتياجات المائدة من لحوم وأرز وخضروات وفاكهة وعصائر، من خلال تنسيق مشترك بين المحافظة ومواطني المدينة وبعض رجال الأعمال، لتلبية احتياجات الصائمين داخل المائدة، إلى جانب تجهيز كميات كبيرة من السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، والتجمعات البدوية التابعة للمدينة.

قاعات منفصلة للرجال والسيدات في نويبع

وعلى جانب آخر، قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى إقامة مائدة رحمن بالنادي الاجتماعي لاستقبال الصائمين، تحت رعاية ومساهمة المحافظة ومجلس المدينة والمجتمع المدني.

وأوضح أن المائدة تضم قاعة مخصصة للسيدات والأسر، مع تخصيص منطقة المسرح لاستقبال الرجال والشباب، فضلًا عن توفير حمامات وأماكن مهيأة لأداء الصلاة، لضمان راحة الصائمين.

مائدة متنقلة وإشراف مشترك لضمان الشفافية

وأكد أنه جرى تجهيز مائدة متنقلة للوصول إلى المواطنين غير القادرين، بعد التنسيق الهاتفي المسبق معهم، وذلك تحت إشراف مالي وإداري من لجنة تضم أعضاء من الأوقاف والقطاع السياحي، ومشايخ قبيلتي المزينة والترابين.

وأشار إلى أن باب المساهمة مفتوح أمام الجميع، مؤكدًا تخصيص طاقم إداري وتنفيذي من مجلس المدينة وإحدى الجمعيات الأهلية لإدارة وتنظيم العمل بالمائدة طوال الشهر الكريم.