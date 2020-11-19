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3 أيام تقلبات.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية وهذا موعد تحسن الطقس

10:18 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
3 أيام تقلبات.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية وهذا موعد تحسن الطقس

أمطار غزيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى السبت المقبل.

وأضاف الخبراء، أن هذه الموجة من عدم الاستقرار تبدأ بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية في البلاد ومحافظات مطروح والسلوم والإسكندرية، وتمتد لتشمل الدلتا ورشيد وبورسعيد وبلطيم، لكن الأمطار ستكون هناك متوسطة كما لن تشهد محافظة القاهرة سقوط أمطار اليوم الخميس.

وتابع الخبراء: غدا الجمعة، متوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى رفح وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، لكن الأمطار ستكون متوسطة الجمعة على حلايب وشلاتين خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأكد الخبراء أن يوم السبت المقبل، سيشهد أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خلال الـ 3 أيام تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 23 و24، السواحل الشمالية 21 - 22، جنوب سيناء 26-27، شمال الصعيد 24-25، جنوب الصعيد 25-26

وأوضح الخبراء، أن حالة الطقس تبدأ في التحسن بداية من يوم الأحد على معظم الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.

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