محافظ القاهرة يبحث تفعيل مشروع "بسكلتة" لتعزيز استخدام الدراجات بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) لبحث استكمال الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "بسكلتة" وهو نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل عام مناسبة تساعده على هذا ودائما ما يعاني أصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن أن يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام مضيفاً أن القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.

ولفتت رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT)، إلى أن نظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب).

وأوضحت أنه تم تجربة نظام مشاركة الدراجات في جميع أنحاء العالم وثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا الانتهاء من إجراءات توريد وتشغيل نظام مشاركة الدراجات " بسكلتة" ليتم تطبيقه في مرحلته الأولى بمنطقة وسط البلد بوجود مسارات للدراجات سيتم إقامتها على الأرصفة بعد تطويرها وتوسعتها.