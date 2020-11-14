رئيس بنك مصر: نطبق قواعد الشمول المالي وملتزمون بمبادئ الحوكمة

(مصراوي):

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن مبادرة تنمية تستهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة، حيث تعد مبادرة تنمبة منصة للتواصل بين الحكومة وجمبع الجهات المصاركة في عملية التنمية المستدامة.

وأضاف أن بنك مصر يولي مبادئ الحوكمة أهمية في توظيف موارده، بدء من التوظيف الذي يقوم على مبادئ عادلة، كما سعينا لتقليص الفجوة بين الجنسين حيث أصبحت نسبة المرأة في البنك 35.5%.

وتابع: "على مستوى الإدارة يلتزم البنك بتمكين متحدي الإعاقة، كما يطبق البنك قواعد الشمول المالي، ففي 2011 كان عدد المتعاملين مع البنوك 12.5%، وحاليًا أصبح 52%، وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية" التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.