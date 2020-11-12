أمطار متوسطة وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء ورياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
ويتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ومن المتوقع، أن تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدى براني)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 25 - 17، والإسكندرية بين 23 - 16، ومطروح بين 22 - 15 درجة، وسوهاج بين 28 - 14 درجة، وقنا بين 27 - 15، وأسوان بين 28 - 15 درجة مئوية.
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