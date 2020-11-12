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الجيزة: غلق جزئي أمام جامعة 6 أكتوبر والحي الأول لمدة يومين

06:18 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الجيزة: غلق جزئي أمام جامعة 6 أكتوبر والحي الأول لمدة يومين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي أمام جامعة 6 أكتوبر والحي الأول بالمحور المركزي لمدة يومان لإنشاء غرف صرف أمطار.

يأتي ذلك في إطار استعدادات جهاز مدينة 6 أكتوبر لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار فانه سيتم إجراء قطع عرضي لإنشاء غرف صرف مياه الأمطار أمام جامعة 6 أكتوبر والحي الأول بالمحور المركزي بمحيط ميدان الحصري نطاق مدينة 6 أكتوبر استعدادا لموسم فصل الشتاء (الأمطار - السيول).

وتابعت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي أمام جامعة 6 أكتوبر والحي الأول بالمحور المركزي بمحيط ميدان الحصري نطاق مدينة 6 أكتوبر وذلك لمدة (يومان) ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12/11/2020 وحتى يوم الجمعة الموافق 13/11/2020 على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً وذلك دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

محافظة الجيزة جامعة 6 أكتوبر حركة المرور الخدمات المرورية الحركة المرورية تعطيل حركة المرور

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