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وزير القوى العاملة يتابع أحوال المصريين بالسعودية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

12:57 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وزير القوى العاملة يتابع أحوال المصريين بالسعودية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب – يوسف عفيفي:

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، إحدى الشركات كثيفة العمالة المصرية التي تعد أعلى معدل متواجد وتعمل في شركة من الشركات الكبرى بها 274 فرعا بالمملكة، حيث يصل عددها إلى 2600 عامل مصري.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، جاءت الزيارة بهدف توطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومدراء الشركات وزيارة العاملين المصريين في أماكن عملهم، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه قام والملحق العمالي كريم أبو السعود في إطار زياراته الميدانية بزيارة شركة العثيم للتجزئة، بمقابلة نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة التوظيف، والمبيعات، ومدير إدارة المشاريع وعدد من مديري الشركة من العاملين المصريين، وتم إبراز مدى اهتمام المكتب ووزارة القوى العاملة بكافة العاملين المصريين لما لهم من تأثير فعال في سوق العمل السعودي، وتم الاتفاق في حالة توسعة نشاط الشركة أن يؤخذ في الاعتبار في حالة الاستقدام أن يكون أولوية التوظيف للعامل المصري لشغل الوظائف التي لا يشملها نظام التوطين.

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