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مهرجان الموسيقى العربية يتخلى عن كرافتته.. مصادر: تسهيلات جديدة بمسرح النافورة

05:10 م الأحد 01 نوفمبر 2020
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كتب- مصراوي:

يقام مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، لأول مرة في تاريخه، في الهواء الطلق، على خشبة مسرح النافورة، الذي شيدته دار الأوبرا حديثا، بعدما خرج المسرح الكبير، من الخدمة خشية انتشار جائحة فيروس كورونا، والتزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وقد أكدت مصادر مطلعة بدار الأوبرا المصرية، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن الأوبرا ستتخفف قليلا من تقاليد ارتياد حفلاتها ولن تتقيد بنفس الشروط التي تتبعها في الملابس لحضور فعاليات المسرح الكبير تخفيفا على الجمهور، ونظرا لأن الفعاليات تقام في مسرح النافورة.

وأضافت المصادر: لن يشترط حضور الحفلات بالكرافتة، ويكفي جاكيت وقميص فقط، أو قميص وكرافتة، مؤكدة أن الأوبرا مازالت تحافظ على المظهر الكلاسيكي للجمهور باعتباره أمرا مطبقا في كل أوبرات العالم.

ولفتت المصادر إلى أنه لن يسمح بالدخول لمن يرتدي كاجوال أو هوت شورت أو غير ذلك مما نراه في الحفلات الخاصة.

مهرجان الموسيقى العربية مسرح النافورة فيروس كورونا دار الأوبرا

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