مهرجان الموسيقى العربية يتخلى عن كرافتته.. مصادر: تسهيلات جديدة بمسرح النافورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- مصراوي:
يقام مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، لأول مرة في تاريخه، في الهواء الطلق، على خشبة مسرح النافورة، الذي شيدته دار الأوبرا حديثا، بعدما خرج المسرح الكبير، من الخدمة خشية انتشار جائحة فيروس كورونا، والتزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.
وقد أكدت مصادر مطلعة بدار الأوبرا المصرية، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن الأوبرا ستتخفف قليلا من تقاليد ارتياد حفلاتها ولن تتقيد بنفس الشروط التي تتبعها في الملابس لحضور فعاليات المسرح الكبير تخفيفا على الجمهور، ونظرا لأن الفعاليات تقام في مسرح النافورة.
وأضافت المصادر: لن يشترط حضور الحفلات بالكرافتة، ويكفي جاكيت وقميص فقط، أو قميص وكرافتة، مؤكدة أن الأوبرا مازالت تحافظ على المظهر الكلاسيكي للجمهور باعتباره أمرا مطبقا في كل أوبرات العالم.
ولفتت المصادر إلى أنه لن يسمح بالدخول لمن يرتدي كاجوال أو هوت شورت أو غير ذلك مما نراه في الحفلات الخاصة.
الخبر التالى:عبر الفيديو كونفرانس.. "التعليم": انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة المعلمين بجميع المحافظات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107555
عدد المصابين
-
99452
عدد المتعافين
-
6266
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46358955
عدد المصابين
-
33466469
عدد المتعافين
-
1199628
عدد الوفيات
إعلان