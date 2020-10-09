"البحوث الفلكية" يكشف موعد المولد النبوي الشريف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المولد النبوي الشريف سيحل يوم 29 أكتوبر الحالي.

وقال القاضي في تصريحات صحفية، أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، على أن يولد الهلال في تمام الساعة 9 و 31 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة.