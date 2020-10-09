أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

"البحوث الفلكية" يكشف موعد المولد النبوي الشريف

06:17 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
"البحوث الفلكية" يكشف موعد المولد النبوي الشريف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المولد النبوي الشريف سيحل يوم 29 أكتوبر الحالي.

وقال القاضي في تصريحات صحفية، أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، على أن يولد الهلال في تمام الساعة 9 و 31 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة.

المولد النبوي شهر ربيع الأول البحوث الفلكية

الخبر التالى:

"هيئة الكتاب": إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب في الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا